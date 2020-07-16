Агент Трямкина объяснил, почему россиянин решил продлить контракт с «Автомобилистом»
17:44
Агент защитника Никиты Трямкина Тодд Даймонд объяснил, почему россиянин решил продлить на год контракт с «Автомобилистом» и не уехал в «Ванкувер».
— Никита не мог больше ждать, — приводит слова агента в Twitter журналист TSN 1040 Рик Даливал. — Слишком высок риск. А Никита и так не играл с февраля.
«Ванкувер» пока не может решить по контракту из-за проблемы с потолком зарплат.
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