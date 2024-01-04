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Сегодня, 19:00

Главный тренер «Магнитки» Разин — о селекции: «Был вариант с приглашением Жафярова, я разговаривал с ним»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему позвал в команду бывших лидеров «Северстали», где он сам работал ранее.

— Вы позвали много игроков из «Северстали», и главный тренер «Магнитки» тоже из этой команды. Превращаетесь в «Северсталь»? Да, приглашенные игроки — сильные, но череповецкая команда не была лидером.

— Давайте порассуждаем. Летом мы сделали офершит (предложение ограниченно свободному агенту с истекшим контрактом в другом клубе. — Прим. «СЭ») Гераськину и Алистрову. Последний не имеет отношения к «Северстали». К тому же вы не знаете, с кем мы вели переговоры, каких именно игроков планировали пригласить в команду. По сравнению с прошлым сезоном состав «Металлурга» поменялся больше чем на 50 процентов. И не все пришедшие игроки из «Северстали». Сначала из Череповца мы забрали только Робина Пресса. Петунина мы выменяли, и то это была инициатива Коростелева (которого «Магнитка» обменяла в «Северсталь». — Прим. «СЭ»). Вовченко тоже оказался на рынке, и мы его вырвали из лап другой команды в самый последний момент.

Если брать рынок, то это самые ходовые игроки. Не мое право обсуждать политику «Северстали» или любого другого клуба. Приглашенные нами хоккеисты появились на рынке, и мы их взяли. Был вариант с Жафяровым, я тоже хотел его пригласить, разговаривал с ним. Мы всегда в поиске, Сергей Гомоляко (спортивный директор «Магнитки». — Прим. «СЭ») звонит игрокам, иногда это просит сделать меня, чтобы объяснить что-то и исключить посторонние гадости, которые про меня говорят. Включая вас! Ха-ха!

Андрей Разин. «Наша команда — не «Северсталь». Это «Металлург» Магнитогорск». Разин — об усилении «Магнитки»

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 46 16 30 39
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 47 14 33 34
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