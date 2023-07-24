Агент Пилко рассказал, как немецкому форварду пригрозили отлучением от сборной в случае его игры в КХЛ
Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» поделился историей о том, почему немецкий нападающий Марсель Небельс не смог приехать в «Локомотив».
— «Локомотив» в межсезонье упустил много нападающих, которыми плотно интересовался. В чем проблема?
— Расскажу об истории с немецким форвардом Марселем Небельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Договорились и с «Айсбэреном», что его отпустят. Все идет спокойно. Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается все высшее руководство сборной. Марселю говорят, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. Парень не знает, что делать. На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады. Жалко, конечно.
— Есть другой вариант для «Локомотива»?
— Я почти уверен, что да. В Ярославль могу предложить много кого. Но мне не хочется снижать уровень своей работы. Хотя многие клубы сейчас подписывают игроков, в сторону которых два года назад не глянули бы. Был у меня когда-то Крис Верстиг. Но я в жизни сюда больше такого игрока не привезу. Не по его уровню. Дело в другом. Ему уже ничего было не надо. Турист. Я получил опыт в процессе живой работы.
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