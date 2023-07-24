Агент легионеров КХЛ: «Тот, кто поддается политическому давлению, мне не нужен»
Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» заявил, что не станет работать с игроками, которые сомневаются в будущем своей карьеры в России и могут уехать на родину посреди сезона.
— Многих игроков смущает давление властей и родственников.
— Мне такие хоккеисты для КХЛ не нужны. Всегда будет вопрос, доработает такой человек контракт или нет. Я сам говорю игрокам, что когда у них все хорошо, то в Россию их подпишет моя мама и особенно теща. (Смеется.) Если понимаю, что человек плавает и сомневается, — звать его не надо. Можно подставить не только себя как агента, но и руководство клуба.
Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -
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