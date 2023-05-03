Агент Пилко о защитнике «Авангарда» Шарипзянове: «Ему дали контракт за умение лизать языком?»

Агент нападающих «Авангарда» Корбэна Найта и Рида Буше Алеша Пилко прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова Дамира Шарипзянова о финансовых запросах игроков «Ястребов» Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, контракты которых закончились 30 апреля.

— Куда мы пришли, когда одни игроки начинают оценивать зарплаты других хоккеистов, своих партнеров по команде? 75 для защитника Шарипзянова — это неплохая работа его и агента, который представляет его интересы. Но мне как профессионалу этого бизнеса понятно, что цена за его работу слишком завышена. Этот контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное — за умение вылизывать языком нужных людей. Мы все в шоке от происходящего и от таких заявлений капитана «Авангарда». У нас на Балканах по отношению к тем, с кем каждый день ходишь в бой, так говорить не принято. Это предательство.

Ранее Шарипзянов сказал в интервью «Чемпионату» о подробностях переговоров с Ткачевым, Толчинским и Грицюком: «Ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они — придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену».