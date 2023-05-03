«Амур» объявил о назначении Мартемьянова на пост главного тренера

«Амур» объявил о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды.

Специалист уже работал в клубе с 2016 по 2018 год.

Последним местом работы Мартемьянова была «Сибирь», которую он возглавил в апреле 2021 года.

В Кубке Гагарина-2023 клуб из Новосибирска вылетел в первом раунде, проиграв «Авангарду» 1-4 в серии.