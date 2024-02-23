Нападающий «Динамо» Джиошвили рассказал, как прошло его восстановление от травмы

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о своем восстановлении от травмы, из-за которой он пропустил более двух месяцев. Хоккеист выбыл из строя в начале декабря 2023 года.

«В этот период немножко уходишь в себя и пытаешься быстрее выздороветь, чтобы помочь команде. Зато появилось больше времени на семью. В такой мороз было тяжеловато с гипсом выходить на улицу. Но с двойными носками можно даже довести ребёнка до сада. В какой-то момент решил, что не буду себе ничего покупать, чтобы не уходить в виртуальную жизнь. Как бы не хотелось, но лучше без этого», — сказал Джиошвили Legalbet.

«Динамо» идет на первом месте Западной конференции, набрав 94 очка.

В текущем сезоне Джиошвили сыграл в 44 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал четыре результативные передачи.