Агент Гусева: «Никита выходил играть с микротравмой. Надеемся, в серии против «Трактора» он будет в лучшей форме»

Александр Черных, агент форварда московского «Динамо» Никиты Гусева, ответил на вопрос о состоянии хоккеиста.

«Никита выходил играть с микротравмой, и мы видели другого Гусева. Когда человек полностью здоров или когда есть повреждения — это две большие разницы. Есть «специалисты» и злопыхатели, которые поджигают и пишут всякие гадости. Надеемся, что в серии против «Трактора» он будет в лучшей форме, чем в последнем матче с минским «Динамо», и его физическое состояние позволит ему показать максимум», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

Гусев не участвовал в тренировке команды перед серией с «Трактором». Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что 31-летний форвард сможет сыграть во втором раунде плей-офф КХЛ.