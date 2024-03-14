Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:11

Агент Гусева: «Никита выходил играть с микротравмой. Надеемся, в серии против «Трактора» он будет в лучшей форме»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Черных, агент форварда московского «Динамо» Никиты Гусева, ответил на вопрос о состоянии хоккеиста.

«Никита выходил играть с микротравмой, и мы видели другого Гусева. Когда человек полностью здоров или когда есть повреждения — это две большие разницы. Есть «специалисты» и злопыхатели, которые поджигают и пишут всякие гадости. Надеемся, что в серии против «Трактора» он будет в лучшей форме, чем в последнем матче с минским «Динамо», и его физическое состояние позволит ему показать максимум», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

Гусев не участвовал в тренировке команды перед серией с «Трактором». Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что 31-летний форвард сможет сыграть во втором раунде плей-офф КХЛ.

Источник: РБ Спорт
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение
Российский боец UFC Тюлюлин запретил американцу Стриклэнду шутить про СВО
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
ВСУ сбросили взрывное устройство в районе Запорожской АЭС
Суд в Санкт-Петербурге арестовал участников РДК за подготовку терактов
«Спартак» выразил надежду на благоприятный исход ситуации с задержанием Промеса
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024: второй раунд плей-офф КХЛ — четвертьфинал
«Динамо» — «Трактор»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина
Плющев считает ЦСКА и «Ак Барс» главными разочарованиями Кубка Гагарина
Защитник «Динамо» Миронов высказался о возможных драках в серии с «Трактором»
Защитник «Динамо» Менелл: «Я готов к долгой игре в плей-офф»
«Авангард» — «Локомотив»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина
Кудашов: «Хотелось бы сыграть со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коршков рассчитывает на зарплату в 70 миллионов рублей. Им интересуются «Металлург» и «Автомобилист»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
1. СКА - Автомобилист
0 - 0
2. СКА - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - СКА
0 - 0
4. Автомобилист - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
1. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 0
1. Динамо М - Трактор
0 - 0
2. Динамо М - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 0
1. Авангард - Локомотив
0 - 0
2. Авангард - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Авангард
0 - 0
4. Локомотив - Авангард
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 13:30
Авангард – Локомотив
 - : -
16.03 17:00
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости