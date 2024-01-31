Агент Дементьев считает, что Ларионов и Козырев могли бы работать в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, кто из тренеров ФОНБЕТ чемпионата КХЛ мог бы работать в НХЛ.

«В НХЛ востребованы исключительно те, кто имел опыт выступления там и показывает серьезный результат здесь. Помимо Ларионова на ум приходит Андрей Козырев. Он играл в Северной Америке, знает язык, имеет представление, что там за хоккей. Больше кого-то назвать сложно. Это у нас создаются условия для приезжающих иностранцев. В НХЛ работу через переводчика представить невозможно, поэтому знание языка — экстремально важный навык», — приводит Metaratings слова Дементьева.

Игорь Ларионов возглавляет «Торпедо». Как хоккеист он выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», «Детройт», «Флориду» и «Нью-Джерси». В составе «Детройта» Ларионов трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Андрей Козырев тренирует «Северсталь». В Северной Америке он играл за «Индианаполис» и «Коламбус» в лигах IHL и ECHL.