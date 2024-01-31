Михеев — о поражении от «Ак Барса»: «У меня нет ответа, почему «Сибири» не хватает эмоций»

Форвард «Сибири» Артем Михеев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:4).

«Где-то сейчас не получается игра у нас. Мы только сами можем перевернуть эту ситуацию. Играть просто, меньше ошибаться. Возможно, мы не отошли от снятия очков, но мы все профессионалы, ничего не остается, кроме как выигрывать и компенсировать эти очки. Возможно, следовало что-то сделать сегодня на льду, чтобы вернуть эмоции, например, подраться, но что об этом сейчас говорить? У меня нет ответа, почему «Сибири» не хватает эмоций. Будем стараться доставать их из себя. Тренерский штаб пытается найти связки, которые будут работать, меняет звенья, но у нас мало что получается. Мы не должны полагаться только на вратаря и создавать столько моментов у своих ворот», — приводит слова Михеева официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» (70 очков) поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) потерпела третье поражение подряд и идет десятой на «Востоке».