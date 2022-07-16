Адвокат Федотова заявил, что спортсмен по-прежнему находится на территории воинской части в Архангельской области

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова, заявил, что спортсмен по-прежнему находится на территории воинской части в Архангельской области.

«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», — сказал Пономарев РИА Новости.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.