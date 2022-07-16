«Ак Барс» объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в структуру клуба

«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на должность советника исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали.

«Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы в клубе, но в другой форме и в новом статусе.

Хочется использовать опыт на благо клуба, который так много дал лично мне и нашему хоккею, и передать знания новому поколению тренеров и игроков», — приводит официальный сайт казанцев слова Билялетдинова.

По словам исполнительного директора «Ак Барса» Мансура Усманова, Билялетдинов будет работать как с основной командой казанцев, так и с командами, выступающими в ВХЛ и МХЛ, а также помогать клубной академии.

Билялетдинов работал главным тренером «Ак Барса» в период с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Гагарина и 4 раза становился чемпионом России.

Помимо этого, казанцы вместе с Билялетдиновым завоевывали Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.

После ухода из «Ак Барса» в 2019 году Билялетдинов не работал в хоккее.