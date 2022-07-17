Нападающий Гудачек может перейти в «Барыс»

Как стало известно «СЭ», словацкий нападающий Либор Гудачек может перейти в «Барыс».

Ранее он выступал в КХЛ за «Нефтехимик» и минское «Динамо».

В прошлом сезоне Гудачек провел 11 матчей за «Нефтехимик», в которых сделал 3 голевых передачи, после чего перешел в минское «Динамо».

В составе белорусской команды он набрал 3 (2+1) очка в 3 играх регулярного чемпионата КХЛ и сделал 1 результативную передачу в 3 встречах плей-офф.