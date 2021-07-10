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«Адмирал» взял на просмотр девять игроков из ВХЛ

18:42
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«Адмирал» заключил просмотровые контракты с девятью игроками, которые в прошлом сезоне выступали в Высшей хоккейной лиге, сообщает сайт лиги.

В клуб из Владивостока поехали защитник Владислав Казаманов (предыдущий клуб — «Динамо» МО) и нападающие: Марк Верба («Динамо» МО), Алексей Мастрюков и Евгений Григоренко (оба — «Лада»), Александр Борисенков (временный переход на время просмотров из ХК «Югра», прошлый сезон провел в «Дизеле»), Павел Медведев («Химик»), Павел Макаренко (ХК «Тамбов»), Никита Михайлов (ЦСК ВВС), Владислав Калетник («Ермак»).

Дополнительная информация:

https://www.vhlru.ru/lenta/400661/

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Иван Шитик все материалы автора

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