ЦСКА объявил о продлении контракта с Гилмором
20:43
ЦСКА продлил контракт с защитником Джоном Гилмором.
Армейцы заключили новое соглашение с 28-летним канадцем на сезон-2021/22.
Джон Гилмор подписал новый контракт с ЦСКА и сезон 2021/22 проведет в составе армейского клуба.https://t.co/c6gDsnuosi pic.twitter.com/taQ5YnaAEj— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 9, 2021
Гилмор перешел в ЦСКА по ходу сезона-2020/21. На его счету 10 (4+6) очков в 29 матчах за армейцев.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/dzhon_gilmor_podpisal_novyy_kontrakt_s_tsska/
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