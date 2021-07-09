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ЦСКА объявил о продлении контракта с Гилмором

20:43
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ЦСКА продлил контракт с защитником Джоном Гилмором.

Армейцы заключили новое соглашение с 28-летним канадцем на сезон-2021/22.

Гилмор перешел в ЦСКА по ходу сезона-2020/21. На его счету 10 (4+6) очков в 29 матчах за армейцев.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/dzhon_gilmor_podpisal_novyy_kontrakt_s_tsska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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