ЦСКА объявил о продлении контракта с Гилмором

ЦСКА продлил контракт с защитником Джоном Гилмором.

Армейцы заключили новое соглашение с 28-летним канадцем на сезон-2021/22.

Джон Гилмор подписал новый контракт с ЦСКА и сезон 2021/22 проведет в составе армейского клуба.https://t.co/c6gDsnuosi pic.twitter.com/taQ5YnaAEj — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 9, 2021

Гилмор перешел в ЦСКА по ходу сезона-2020/21. На его счету 10 (4+6) очков в 29 матчах за армейцев.