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Лисовец близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым»

19:39
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Защитник Евгений Лисовец близок к подписанию нового контракта с «Салаватом Юлаевым», сообщает «ГорОбзор.Ру». Ранее уфимский клуб закрепил за собой права за хоккеистом, он находится в статусе ОСА.

26-летний игрок предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от «Салавата».

Лисовец принял участие 36 играх, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лед в девяти встречах.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/58005-lisovec-blizok-k-podpisaniyu-kontrakta-s-salavatom-yulaevym

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Иван Шитик все материалы автора

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