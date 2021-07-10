Лисовец близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Евгений Лисовец близок к подписанию нового контракта с «Салаватом Юлаевым», сообщает «ГорОбзор.Ру». Ранее уфимский клуб закрепил за собой права за хоккеистом, он находится в статусе ОСА.

26-летний игрок предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от «Салавата».

Лисовец принял участие 36 играх, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лед в девяти встречах.