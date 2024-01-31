«Адмирал» продлил контракт с Тамбиевым до 2026 года

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продлил контракт с владивостокцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Тамбиев возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф в сезоне-2022/23, дойдя до второго раунда, где уступила «Ак Барсу».