«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 31 января. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив». Ключевые события и статистика будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники и красно-белые набрали одинаковое количество очков — по 76, «Локо» опережает команду Алексея Жамнова по дополнительным показателям и занимает 3-е место в Западной конференции. А московский клуб расположился на 4-й строчке «Запада». Обе команды обеспечили себе место в плей-офф.

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