Браташ — о поражении от «Нефтехимика»: «Не всегда хорошая игра приносит результат»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, быстрая, равная, о чем говорит и количество бросков в створ, и количество голевых моментов. Мы как минимум не меньше создали голевых моментов, чем соперник, в отличие от позавчерашней игры. Если говорить про содержание игры нашей команды, то мы ее улучшили, улучшили на порядок по сравнению с первым матчем. То, что проиграли в овертайме... Ну, не всегда хорошая игра приносит результат. Хорошо играли, но проиграли.

Мы не то чтобы хотели удивить соперника, а хотели что-то изменить. Нас не устроила прошлая игра. Замены? Мы хотели что-то освежить и изменить. Естественно, мы все замены делаем не просто так, не спонтанно. Обдумываем, хотим улучшить. Трудно сказать, заработали мы балл или потеряли. Если всю игру оценивать, скорее потеряли", — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» (59 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (71) идет четвертой на «Востоке».