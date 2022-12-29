«Адмирал» победил «Амур», Серебряков оформил четвертый «сухарь» в сезоне
«Адмирал» обыграл «Амур» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Либор Шулак и Александр Горшков. Голкипер Никита Серебряков отразил 29 бросков по своим воротам и оформил четвертый матч на ноль в нынешнем сезоне.
В этой регулярке команды провели уже пять очных встреч, три раза победы одерживал «Адмирал».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Шулак — 9 (Берлев, Уильямс), 29:37 — 1:0. Горшков — 14 (п.в., Чебыкин), 59:44 — 2:0.
Вратари: Серебряков — Калниньш (58:05 — 59:44).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (9+10+13) — 29 (7+12+10).
Судьи: Раводин, Ромасько.
29 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3385 зрителей.
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