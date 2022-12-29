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Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски оштрафован как зачинщик драки в матче с «Трактором»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски оштрафован за драку, сообщает сайт КХЛ.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча регулярного чемпионата «Трактор» — «Салават Юлаев» (4:2). На 13-й минуте игры Хмелевски устроил стычку с нападающим челябинцев Никитой Тертышным.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата» Александра Хмелевского по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», — говорится на сайте лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/29/507419.html
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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