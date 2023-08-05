«Адмирал» обыграл сборную России на турнире в Сочи

«Адмирал» обыграл сборную России, состоящую из игроков не старше 23 лет, со счетом 2:1 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open.

В составе победителей отличились Александр Шевченко и Джованни Фьоре, для которого этот гол стал первым в форме «Адмирала». У российской сборной отличился Семен Синяткин.

Для «Адмирала» это уже вторая победа на турнире, а вот сборная России потерпела вторую неудачу.

Sochi Hockey Open

Россия — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: А. Шевченко — 1 (мен., Махановский), 14:22 — 0:1. Синяткин — 1 (бол., Завгородний, Грудинин), 17:18 — 1:1. Фьоре — 1 (Уильямс), 24:50 — 1:2.

Вратари: Николаев (58:12) — Серебряков.

Штраф: 6 — 18.

Судьи: Беляев, Гамалей.

5 августа. Сочи. Шайба.