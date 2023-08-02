«Адмирал» объявил о расторжении контракта с форвардом Буцаевым

ХК «Адмирал» объявил о расторжении соглашения с форвардом Дэниэлом Буцаевым, сообщает пресс-служба владивостоксого клуба.

«Благодарим Дэниэля за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Нападающий подписал соглашение с «моряками» в мае 2023 года.