Live с Шуми Бабаевым — в 16.00

Гость эфира «СЭ» — один из главных российских агентов Шуми Бабаев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Мы обсудим следующие темы:

— новые контракты Ткачева с «Авангардом» и Шалунова с «Локомотивом»;

— в каких командах окажутся Жафяров, Прохоркин, Антипин и Калинин;

— почему Заварухин покинул «Трактор» и уйдет ли оттуда Бурдасов;

— как идут переговоры в НХЛ у Замулы и Чинахова;

— что ждать от «Барыса» и Немировски;

— отпустит ли «Спартак» Заседу в «Авангард».

Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.