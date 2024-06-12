Главный тренер СКА Ротенберг поздравил сограждан с Днем России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.

Праздник, символизирующий день рождения современного государства, ежегодно отмечается 12 июня.

«С Днем России! Всех граждан нашей страны, всех настоящих патриотов поздравляю с национальным праздником! У нас великая страна с долгой историей и богатейшей культурой. Россия — это и Александр Невский, и Петр Великий, и Александр Пушкин, и Дмитрий Менделеев, и Юрий Гагарин, и Валерий Харламов, и многие другие герои, гении и труженики, которыми мы все гордимся. Россия — это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Я горжусь тем, что родился и живу в России», — написал Ротенберг.

Ротенберг с 2023 года также является главным тренером сборной по хоккею «Россия 25». В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение национальных команд России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.