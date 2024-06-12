В «СКА-Арене» не сомневаются, что сумеют устранить последствия пожара до старта сезона КХЛ

Последствия пожара в спортивно-концертном комплексе «СКА-Арена» устранят до старта нового сезона КХЛ.

«Работы по устранению последствий пожара, замене и настройке пострадавшего оборудования идут в плановом режиме для того, чтобы обеспечить готовность объекта к новому хоккейному сезону. Мы приложим для этого все усилия, чтобы все последствия, которые привели к пожару, были устранены в кратчайшие сроки. Естественно, мы заинтересованы сами в этом, сомнений в том, что мы успеем это устранить, у нас нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе дворца.

Первый домашний матч сезона-2024/25 СКА проведет 12 сентября против «Трактора».

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории комплекса, пострадали чаша и трибуны. Выгорел электронный информационный видеобортик чаши на площади 15 погонных м и высотой 1 м, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши главной арены.