«Адмирал» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» на своем льду принял «Автомобилист» 14 ноября в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Победу одержали гости со счетом 3:0.

У клуба из Екатеринбурга голами отметились Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Кертис Волк.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. В пяти последних встречах владивостокцы проиграли четыре игры. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке.