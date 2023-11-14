«Трактор» и «Салават Юлаев» во вторник, 14 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Трактор» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 35 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата Юлаева» также 35 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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