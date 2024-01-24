Абросимов — о поражении от «Авангарда»: «У нас было много технического брака, не получалась игра в пас»

Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У нас было много технического брака, не получалась игра в пас. Этого не хватило, игра развалилась. Соперники ловили нас на контратаках. На усталость сетовать не люблю. Физически команда не просела, игра в пас подвела», — цитирует официальный сайт лиги Абросимова.

«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».