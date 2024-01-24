Пыленков — о поражении от «Спартака»: «Нельзя так начинать матчи, нельзя так играть»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал поражение от «Спартака» (3:6) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Сложно сказать, что случилось в первых двух периодах. Нужно посмотреть игру и проанализировать свои действия. Игра сложилась не в нашу сторону. Плохо, что так сыграли. В третьем начали отыгрываться, удалось сыграть более позитивно. «Спартак» — хорошая команда. Нам без разницы, кто у них играет. У красно-белых все хоккеисты хорошие. Нельзя так начинать матчи, нельзя так играть. У нас в субботу еще один матч со «Спартаком», надо выходить и побеждать. Выйдем единым коллективом и семьей побеждать», — передает слова Пыленкова «РБ Спорт».
«Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Динамо» (74) находится на 2-й строчке.
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|24.01
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Амур – Сал. Юлаев
|- : -
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Адмирал – Металлург Мг
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