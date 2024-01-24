Кудашов: «С самого начала мы стали уступать «Спартаку» и в движении, и в единоборствах»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«С самого начала мы стали уступать соперникам и в движении, и в единоборствах. Следствием этого и стало то преимущество, которым они завладели. Комментировать здесь особо нечего. Полкоманды, а может и вся команда осталась в раздевалке и, если своими словами, то не пришла на игру. Дерби вот так не играется. Единственное, я думаю, что все равно не настолько нас переиграли, чтобы такой счет был. Но тем не менее, что есть, то есть», — приводит пресс-служба лиги слова Кудашова.

«Спартак» сохранил 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Динамо» (74) осталось на 2-й строчке на «Западе».