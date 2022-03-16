Аалтонен и Оямяки расторгли контракты с «Витязем»

Финские нападающие хоккейного клуба «Витязь» Миро Аалтонен и Нико Оямяки расторгли соглашения с клубом по собственной инициативе, сообщает сайт клуба.

Сообщается, что Аалтонен станет свободным агентом Континентальной хоккейной лиги. Права на Оямяки останутся у подмосковного клуба.

В сезоне-2021/22 Оямяки стал лучшим бомбардиром «Витязя» в КХЛ. 26-летний финн забил 29 шайб. На счету Аалтонена в этом сезоне 42 очка (10+32) в 44 матчах.