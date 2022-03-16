Лямся: «Решающим в матчах с «Трактором» будет игра в неравных составах, надо зарабатывать больше большинства»

Лямся считает, что ключевым моментом в матчах с «Трактором» будет игра в неравных составах

Главный тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

— Думаю, в этом противостоянии мы будем андердогом. У соперника отмечу четыре хорошо играющих звена, отличное большинство, хороший голкипер, поэтому нам будет непросто. Сильный соперник.

— Из «Салавата Юлаева» уехали вообще все легионеры. Но ваша позиция вызывает только уважение у общественности. Можете объяснить, почему вы остаетесь?

— У всех в жизни разные ситуации, все на них по-разному реагируют. Каждый принимает собственное решение. Я — главный тренер этой команды, для меня это большая ответственность. Поэтому я в команде.

— Какие моменты станут ключевыми в серии с «Трактором»? Какую задачу вы ставите команде на первые две игры в Челябинске?

— У нас, естественно, есть план, мы анализировали соперника. Но я не буду всех секретов раскрывать, потому что «Трактор», наверное, тоже смотрит эту пресс-конференцию (улыбается). А если серьезно, то ключевой будет игра в неравных составах. Мы должны зарабатывать больше большинства, нежели соперник, — приводит слова тренера сайт клуба.

Первый матч второго раунда плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» пройдет завтра, 17 марта, в Челябинске.