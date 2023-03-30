Серебряков, Никишин, Буше и Конюшков признаны лучшими игроками второго раунда плей-офф КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов второго раунда плей-офф в четырех номинациях.
Во втором раунде Кубка Гагарина сыгран 21 матч. В играх принимали участие 180 игроков: 11 вратарей, 55 защитников и 114 нападающих. Средняя результативность матчей 4,33 шайбы за игру.
Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в шести матчах. По воротам Серебрякова было нанесено 235 бросков (39,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,32 процента. Коэффициент надежности составил 1,76.
Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 2 (1+1) в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».
Лучшим нападающим стал Рид Буше («Авангард»), набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».
Лучшим новичком признан защитник Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах. На его счету один силовой прием, два заблокированных броска и четыре отбора шайбы.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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