Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия
16:00
3 и 4 мая в США пройдут матчи 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России вышла из группы со второго места и сыграет против команды Белоруссии.
16-летний нападающий россиян Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира, набрав 11 (9+2) очков в 4 матчах.
3 мая, понедельник
Россия U-18 — Белоруссия U-18 (20.30)
Канада U-18 — Чехия U-18 (23.00)
4 мая, вторник
Финляндия U-18 — Швейцария U-18 (1.30)
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