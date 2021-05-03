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Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия

16:00
Сборная России сыграет против Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная России сыграет против Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021. Фото IIHF

3 и 4 мая в США пройдут матчи 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России вышла из группы со второго места и сыграет против команды Белоруссии.

16-летний нападающий россиян Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира, набрав 11 (9+2) очков в 4 матчах.

3 мая, понедельник

Россия U-18 — Белоруссия U-18 (20.30)

Канада U-18 — Чехия U-18 (23.00)

4 мая, вторник

Финляндия U-18 — Швейцария U-18 (1.30)

Швеция U-18 — США U-18 (4.00)

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