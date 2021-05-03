3 и 4 мая в США пройдут матчи 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России вышла из группы со второго места и сыграет против команды Белоруссии.

16-летний нападающий россиян Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира, набрав 11 (9+2) очков в 4 матчах.

3 мая, понедельник

Россия U-18 — Белоруссия U-18 (20.30)

Канада U-18 — Чехия U-18 (23.00)

4 мая, вторник

Финляндия U-18 — Швейцария U-18 (1.30)

Швеция U-18 — США U-18 (4.00)