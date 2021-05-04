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Стал известен соперник сборной России в полуфинале ЮЧМ

06:50
Сборная России против Финляндии на ЮЧМ. Фото IIHF
Сборная России против Финляндии на ЮЧМ. Фото IIHF

Стал известен соперник сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира.

Сборная России, победив в четвертьфинале Белоруссию (5:2), в 1/2 финала встретится с Финляндией. В своей группе Россия уступила финнам со счетом 3:4 Б. В другом полуфинале Канада сыграет со Швецией.

Полуфинальные игры пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.

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