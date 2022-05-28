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Сегодня, 20:02

Юниорская сборная России выиграла у «красной» молодежной команды России

Иван Шитик
Корреспондент
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Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) в овертайме победили «красный» состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) в матче товарищеского турнира «Кубок Черного моря». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу юниоров.

В Кубке Черного моря также участвуют «белый» состав молодежной сборной России и молодежная команда Белоруссии.

В полуфинале 29 мая юниоры сборной России встретятся с «белыми», а «красный» состав сыграет с белорусами. Решающий матч состоится 30 мая.

Молодежная сборная России по хоккею
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