Юниорская сборная России выиграла у «красной» молодежной команды России

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) в овертайме победили «красный» состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) в матче товарищеского турнира «Кубок Черного моря». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу юниоров.

В Кубке Черного моря также участвуют «белый» состав молодежной сборной России и молодежная команда Белоруссии.

В полуфинале 29 мая юниоры сборной России встретятся с «белыми», а «красный» состав сыграет с белорусами. Решающий матч состоится 30 мая.