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10-летний хоккеист попытался избить взрослых арбитров. Видео

В Сети появилось видео, как 10-летний хоккеист нападает на взрослых арбитров во время матча
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10-летний Артемий Акшумов напал на взрослых судей.

Ну турнире детских команд в Курганове (Свердловская область) среди хоккеистов 2011 года рождения произошел неординарный инцидент.

На турнире играли два состава команд «Уралмаша» — ДЮСШ-19. Тренеры поделили составы на самых сильных и всех остальных.

Ворота второго состава защищал 10-летний Артемий Акшумов. При счете 1:10 он сбил соперника с ног клюшкой, за что получил двухминутное удаление. Через некоторое время он же в одной из атак на свои ворота ударил соперника клюшкой, за что был удален уже до конца матча.

Тогда Акшумов не справился с эмоциями: сначала напал на одного судью, ударив его несколько раз, а затем применил клюшку ко второму арбитру.

Видео инцидента на своем телеграм-канале разместил бывший защитник КХЛ Никита Щитов.

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