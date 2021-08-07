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Юниорская сборная России разгромила Словакию и выиграла Кубок Глинки/Гретцки

20:18
Юниорская сборная России. Фото ФХР.
Юниорская сборная России. Фото ФХР.
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Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки-2021. В финале российская команда разгромила со счетом 7:2 сборную Словакии.

Дубль оформил нападающий Иван Мирошниченко. Форвард Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка.

Сборная России в пятый раз в истории выиграла Кубок Глинки/Гретцки.

Хоккей

Кубок Глинки/Гретцки

Финал

Россия U18 — Словакия U18 — 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

7 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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