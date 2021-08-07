Юниорская сборная России разгромила Словакию и выиграла Кубок Глинки/Гретцки
20:18
Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки-2021. В финале российская команда разгромила со счетом 7:2 сборную Словакии.
Дубль оформил нападающий Иван Мирошниченко. Форвард Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка.
Сборная России в пятый раз в истории выиграла Кубок Глинки/Гретцки.
Хоккей
Кубок Глинки/Гретцки
Финал
Россия U18 — Словакия U18 — 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
7 августа.
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