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Россия — Словакия, финал Кубка Глинки/Гретцки: где смотреть прямую трансляцию

16:48
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Сегодня в 18.00 юниорская сборная России до 18 лет сыграет в финале Кубка Глинки/Гретцки против команды Словакии. Вчера в полуфинальном матче россияне обыграли шведов 7:5, а словаки победили финнов — 6:2.

Прямую трансляцию финала можно посмотреть на YouTube-канале ФХР.

Россия — действующий победитель турнира. Наша сборная выиграла его в 2019 году, в прошлом сезоне Кубок не проводился из-за коронавируса.

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