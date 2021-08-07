Сегодня в 18.00 юниорская сборная России до 18 лет сыграет в финале Кубка Глинки/Гретцки против команды Словакии. Вчера в полуфинальном матче россияне обыграли шведов 7:5, а словаки победили финнов — 6:2.

Прямую трансляцию финала можно посмотреть на YouTube-канале ФХР.

Россия — действующий победитель турнира. Наша сборная выиграла его в 2019 году, в прошлом сезоне Кубок не проводился из-за коронавируса.