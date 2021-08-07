Россия — Словакия, финал Кубка Глинки/Гретцки: где смотреть прямую трансляцию
16:48
Сегодня в 18.00 юниорская сборная России до 18 лет сыграет в финале Кубка Глинки/Гретцки против команды Словакии. Вчера в полуфинальном матче россияне обыграли шведов 7:5, а словаки победили финнов — 6:2.
Прямую трансляцию финала можно посмотреть на YouTube-канале ФХР.
Россия — действующий победитель турнира. Наша сборная выиграла его в 2019 году, в прошлом сезоне Кубок не проводился из-за коронавируса.
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