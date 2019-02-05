Юниорская сборная России победила Чехию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России одержала победу над Чехией на Турнире пяти наций - 4:1. В турнире принимают участие хоккеисты не старше 17 лет. В следующем матче соперником россиян станет сборная США.

Турнир пяти наций

Игроки до 17 лет

Россия - Чехия - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Колачек (Луза, Руха), 22:20 - 0:1. Авершин (Овчинников, Костенко), 24:43 - 1:1. Удот (бол., Баранов, Костенко), 39:44 - 2:1. Демидов (Любович), 40:27 - 3:1. Овчинников (Гусев), 51:03 - 4:1.

Вратари: Беднар - Моторыгин.