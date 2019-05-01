Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин​ в интервью "Известиям" признался, что у него нет головокружения от выступления на юниорском чемпионате мира. Россияне выиграли серебряные медали.

– Роман Ротенберг назвал вас лучшим в мире в своем возрасте и сравнил с Макдэвидом. Не было головокружения от таких авансов?

– Это мнение людей, которое надо оправдывать. Впереди много работы, и никакого головокружения от успехов быть не должно.

– Ждете получения игрового времени в СКА на уровне КХЛ?

– Я пока об этом не думаю. Посмотрим на "предсезонке". От того, как там пойдет работа, будут отталкиваться тренеры в дальнейшем.