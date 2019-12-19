Третьяк встретился с мужской и женской молодежкой перед чемпионатами мира
Президент ФХР Владислав Третьяк встретился с мужской и женской молодежными сборными России на базе в Новогорске, сообщает официальный сайт федерации. Он обратился к игрокам, тренерам и персоналу команд с напутствием перед предстоящими чемпионатами мира.
Женский молодежный чемпионат мира состоится в Братиславе (Словакия) 26 декабря — 2 января. В группе А девушки сыграют против сборных Канады, США и Финляндии.
Молодежный чемпионат мира у юношей пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинце (Чехия). На групповом этапе молодежка сыграет со сборными Чехии, Канады, США и Германии.
?? Сегодня Владислав Третьяк встретился с молодежными сборными — мужской и женской — и пожелал им удачи и побед на предстоящих турнирах.— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2019
У обеих команд впереди молодежные чемпионаты мира, оба начнутся уже 26 декабря: https://t.co/tGDbCu42pz#снамироссия pic.twitter.com/sl9Zaq9Vi5