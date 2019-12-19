Третьяк встретился с мужской и женской молодежкой перед чемпионатами мира

Президент ФХР Владислав Третьяк встретился с мужской и женской молодежными сборными России на базе в Новогорске, сообщает официальный сайт федерации. Он обратился к игрокам, тренерам и персоналу команд с напутствием перед предстоящими чемпионатами мира.

Женский молодежный чемпионат мира состоится в Братиславе (Словакия) 26 декабря — 2 января. В группе А девушки сыграют против сборных Канады, США и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира у юношей пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинце (Чехия). На групповом этапе молодежка сыграет со сборными Чехии, Канады, США и Германии.