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Третьяк встретился с мужской и женской молодежкой перед чемпионатами мира

13:13

Президент ФХР Владислав Третьяк встретился с мужской и женской молодежными сборными России на базе в Новогорске, сообщает официальный сайт федерации. Он обратился к игрокам, тренерам и персоналу команд с напутствием перед предстоящими чемпионатами мира.

Женский молодежный чемпионат мира состоится в Братиславе (Словакия) 26 декабря — 2 января. В группе А девушки сыграют против сборных Канады, США и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира у юношей пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинце (Чехия). На групповом этапе молодежка сыграет со сборными Чехии, Канады, США и Германии.

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