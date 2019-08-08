Сергей Голубович: "Выиграли тяжелый матч. Честно, словакам надо отдать должное"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после победы над Словакией на Кубке Глинки (2:1 ОТ) отметил, что игра получилась тяжелой.

– Выиграли тяжелый матч, он проходил в борьбе, – цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. – Честно, словакам надо отдать должное, они со всеми в нашей группе бились. Ни в коем случае не хочу на это делать скидку и оправдывать результат, но на таком льду при такой температуре играть очень сложно. Даже на лавке в костюме стоять жарко, что уж говорить про игроков.

В чем сложность технически? Такой лед – это даже не вода, а каша, шайба по нему не катится вообще. С обеих сторон сегодня было большое количество падений на ровном месте, ясно, что это не проблема коньков или мастерства. Из-за того, что в предыдущем матче у США и Швеции были буллиты, судьи даже предложили передвинуть время начала на десять минут, чтобы лед схватился, но это оказалось бесполезно.

Я доволен тем, что в целом у команды не было недонастроя. Правда, предельно собраны все равно были не все, поэтому в определенный момент мы перешли на игру в три звена.

Финны – один из сильнейших соперников, готовиться будем соответствующе. План на завтра – провести короткое тренировочное занятие, отработать некоторые детали, и восстановиться перед игрой 9 августа.