Сборная России уступила Швеции в матче юниорского ЧМ

Сборная России (U-18) проиграла Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира - 0:3. Заброшенными шайбами отметились Филип Броберг, Оскар Лавнер и Симон Хольмстрем.

Сборная России заняла 3-е место в группе B. Национальная команда выиграла два матча из четырех, потерпев еще одно поражении от США (3:6).

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа B

"Россия U18" - "Швеция U18" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Броберг - 1 (бол.), 23:56 - 0:1. Лавнер - 1 (Раймонд, Хедстрем), 33:06 - 0:2. Хольмстрем - 1, 53:54 - 0:3.

Вратари: Аскаров - Альнефельт.

Броски: 32 (6+14+12) - 25 (10+10+5).

Судьи: Кова, Шрадер.

23 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center.

Все о юниорском ЧМ - здесь