Российская молодежка всухую разгромила Казахстан, Марченко сделал хет-трик
21 декабря 2019, 22:56
Молодежная сборная России разгромила Казахстан в товарищеском матче со счетом 5:0. Хет-трик оформил форвард СКА Кирилл Марченко.
Товарищеский матч
Россия — Казахстан — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Марченко — 2 (Пыленков, Подколзин), 13:04 — 1:0. Марченко — 3 (Морозов, Подколзин), 31:54 — 2:0. Марченко — 4 (Морозов, Подколзин), 35:27 — 3:0. Галенюк — 1, 37:10 — 4:0. Дорофеев — 2 (бол., Воронков), 58:33 — 5:0.
Вратари: Мифтахов — Нурек.
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