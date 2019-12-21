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Российская молодежка всухую разгромила Казахстан, Марченко сделал хет-трик

21 декабря 2019, 22:56

Молодежная сборная России разгромила Казахстан в товарищеском матче со счетом 5:0. Хет-трик оформил форвард СКА Кирилл Марченко.

Товарищеский матч

Россия — Казахстан — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Марченко — 2 (Пыленков, Подколзин), 13:04 — 1:0. Марченко — 3 (Морозов, Подколзин), 31:54 — 2:0. Марченко — 4 (Морозов, Подколзин), 35:27 — 3:0. Галенюк — 1, 37:10 — 4:0. Дорофеев — 2 (бол., Воронков), 58:33 — 5:0.

Вратари: Мифтахов — Нурек.

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