Россия проиграла сборной Западной хоккейной лиги
07:35
Молодежная сборная России уступила сборной Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:2 ОТ). Счет в серии стал 2-3.
Заключительный матч Суперсерии состоится 15 ноября.
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Сборная WHL — Россия U20 — 2:1 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 1:0)
14 ноября. Лондон. SaskTel Centre.
Почитать подробнее о пятом матче CIBC Canada Russia Series 2019 ?? https://t.co/BS2ESLPq0h— Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2019
Изучить статистику игры ??#снамироссия pic.twitter.com/oDfV0iugYb
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