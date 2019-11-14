Россия проиграла сборной Западной хоккейной лиги

Молодежная сборная России уступила сборной Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:2 ОТ). Счет в серии стал 2-3.

Заключительный матч Суперсерии состоится 15 ноября.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Сборная WHL — Россия U20 — 2:1 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 1:0)

14 ноября. Лондон. SaskTel Centre.