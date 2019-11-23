Павел Буре: «Наша программа «Красная машина» современнее и лучше, чем у других стран»

Прославленный российский хоккеист, член Зала славы НХЛ Павел Буре высоко оценил национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». По словам ветерана, она превосходит аналогичные программы конкурентов.

— Такая программа есть у всех ведущих хоккейных федераций мира, наша программа современнее и лучше, но нам нужно ликвидировать отставание, потому что наша программа только появилась, а шведская, финская, канадская и американская существуют помногу лет, — цитирует ТАСС Буре. — Философия программы, процесс обучения, воспитания игроков отличаются от того, что сложились у нас в постсоветское время, там очень много нового, с учетом всех мировых тенденций, современных реалий жизни, изменений в правилах.

Основные цели программы — повысить средний уровень профессиональных игроков, увеличить их количество путем внедрения программы во все российские школы, пройдет достаточное количество времени, прежде чем она заработает на полную мощность. Но, помимо этого, там учтен еще один момент: далеко не все, кто занимается хоккеем, станет профессиональным игроком, и национальная программа формирует, воспитывает личность, что не менее важно, чем подготовка профи.