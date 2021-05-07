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Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021

06:49
Матвей Мичков. Фото Twitter
Матвей Мичков. Фото Twitter
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Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского чемпионата мира.

В семи матчах 16-летний форвард набрал 16 (12+4) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В финале ЮЧМ-2021 сборная России уступила Канаде (3:5).

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