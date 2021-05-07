Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021
06:49
Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского чемпионата мира.
В семи матчах 16-летний форвард набрал 16 (12+4) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира.
And finally... the MVP: Matvei Michkov@russiahockey #U18Worlds— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021
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В финале ЮЧМ-2021 сборная России уступила Канаде (3:5).
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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