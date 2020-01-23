Капитан олимпийской сборной России рассказал, как команда праздновала золото

Капитан юношеской сборной по хоккею U-16 Иван Мирошниченко рассказал о победе на Олимпиаде и поделился впечатлениями от турнира.

— Что вы почувствовали в тот самый момент победы?

— Радость, гордость. Я был очень счастлив. Мы выиграли юношеские Олимпийские игры. Все так хорошо сложилось.

— Сборной на молодежном чемпионате мира не удалось взять золото из-за удалений и дисциплины. Вам давали установку следить за этим в большей степени?

— Конечно, была. Мы как раз разговаривали о том, что наши ребята не очень слаженно действовали. Плюс другие команды тоже провоцируют. Мы играли, как один кулак, как команда. И у нас все получилось.

— Кто был главным провокатором на турнире?

— Да все они любят провоцировать. Но я запомнил финнов. Каждая команда провоцировала по-разному. У всех свои методы. Кто-то подтолкнет, кто-то ткнет, кто-то что-то выкрикнет.

— Вы английский знаете?

— Чуть-чуть (улыбается).

— Кто был для вас самым сложным соперником?

— Американцы в последней игре. Поначалу счет был не очень большой, да и закончился матч 4:0 — не по игре. Нам больше повезло в моментах. Их удаления сыграли нам на руку.

— Как отмечали победу? Были вечеринки, или вам еще рано?

— Вечеринок у нас пока не было (смеется). Мы поехали в ресторан, там и отметили. Поговорили, поблагодарили друг друга. Потом поехали отдыхать.

— Как вам Швейцария?

— Понравилась. Лозанна — красивый город. Там всюду чувствовалась олимпийская атмосфера. Нам удалось немного погулять.

— Почему вы пошли именно в хоккей?

— Родители отдали. Я-то сам не выбирал, еще маленький был.

— У вас есть кумиры во взрослом хоккее?

— Нет. Не могу кого-то выделить. (Алена Гребенькова)