Капитан олимпийской сборной России рассказал, как команда праздновала золото
Капитан юношеской сборной по хоккею U-16 Иван Мирошниченко рассказал о победе на Олимпиаде и поделился впечатлениями от турнира.
— Что вы почувствовали в тот самый момент победы?
— Радость, гордость. Я был очень счастлив. Мы выиграли юношеские Олимпийские игры. Все так хорошо сложилось.
— Сборной на молодежном чемпионате мира не удалось взять золото из-за удалений и дисциплины. Вам давали установку следить за этим в большей степени?
— Конечно, была. Мы как раз разговаривали о том, что наши ребята не очень слаженно действовали. Плюс другие команды тоже провоцируют. Мы играли, как один кулак, как команда. И у нас все получилось.
— Кто был главным провокатором на турнире?
— Да все они любят провоцировать. Но я запомнил финнов. Каждая команда провоцировала по-разному. У всех свои методы. Кто-то подтолкнет, кто-то ткнет, кто-то что-то выкрикнет.
— Вы английский знаете?
— Чуть-чуть (улыбается).
— Кто был для вас самым сложным соперником?
— Американцы в последней игре. Поначалу счет был не очень большой, да и закончился матч 4:0 — не по игре. Нам больше повезло в моментах. Их удаления сыграли нам на руку.
— Как отмечали победу? Были вечеринки, или вам еще рано?
— Вечеринок у нас пока не было (смеется). Мы поехали в ресторан, там и отметили. Поговорили, поблагодарили друг друга. Потом поехали отдыхать.
— Как вам Швейцария?
— Понравилась. Лозанна — красивый город. Там всюду чувствовалась олимпийская атмосфера. Нам удалось немного погулять.
— Почему вы пошли именно в хоккей?
— Родители отдали. Я-то сам не выбирал, еще маленький был.
— У вас есть кумиры во взрослом хоккее?
— Нет. Не могу кого-то выделить. (Алена Гребенькова)